Jerdy trionfa col Psv - Joshua si congratula e allude alla Champions Schouten campione d’Olanda Zirkzee | Ci vediamo in Europa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Bellissimo, ora teniamo duro ancora un po’ poi speriamo di vederci la prossima stagione al massimo livello". Con queste paroleha commentato su Instagram il post di un festante, suo connazionale ed ex compagno in rossoblù, per la vittoria dello scudetto in Olanda. Il suo Psv ha infatti dominato l’Eredivisie quest’anno, chiudendo a +9 sul Feyenoord e scandagliando la serrata concorrenza di squadre storiche come Ajax, Twente e Az Alkmaar. Una squadra in cuiè diventato titolare inamovibile, grazie anche al suo nuovo ruolo di difensore centrale. Ma vedersi dove? InLeague, ovviamente. E magari proprio con il Bologna che va a fare visita ad Eindhoven, perché no? Una favola.crede fortemente nel sogno di portare il ...

Bologna, l’ex Schouten vince lo scudetto in Olanda: l’augurio di Zirkzee per l’anno prossimo - Bologna, l’ex Schouten vince lo scudetto in Olanda: l’augurio di Zirkzee per l’anno prossimo - L’attaccante olandese ha festeggiato sui social il connazionale ed ex compagno di squadra in rossoblù: “Teniamo duro, poi ci rivedremo la prossima stagione in Champions”. Indizio di mercato

Schouten vince lo Scudetto in Olanda, Zirkzee risponde: “Speriamo di vederci il prossimo anno…” - Schouten vince lo Scudetto in Olanda, Zirkzee risponde: “Speriamo di vederci il prossimo anno…” - Trionfo di jerdy Schouten in Olanda con la maglia del Psv Eindhoven.