Don Matteo 14 - quando va in onda la nuova stagione? Le anticipazioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) C’è grande attesa per il debutto dei nuovi episodi di Don14, che approderà prossimamente in prima serata su Rai Uno. La serie ha assistito, nel corso della precedente, al passaggio del testimone da Terence Hill a Raoul Bova, subentrato nei panni di Don Massimo. La messa indel precedente capitolo risale ormai a due anni fa e ora l’attenzione del pubblico è puntata su Don14. Lo show, tra i pilastri indiscussi di Rai Uno, ha assistito, nel corso della tredicesima, all’uscita di scena di Terence Hill, dopo oltre vent’anni dalla prima. A prenderne il posto, nel ruolo del nuovo parroco di Spoleto, è stato Raoul Bova, nei panni del nuovo arrivato, Don Massimo.va in“Don14”? ...

‘Don Matteo 14’, l’attesa nuova stagione della longeva serie del servizio pubblico, non uscirà su Rai 1 prima dell’autunno 2024. I primi episodi dovevano andare già in onda prima il 28 marzo, poi – dopo un breve slittamento – il 4 aprile. Infine ...

Corruzione, il pressing per il progetto sull’isola Palmaria: “La soprintendente La spettino” - Corruzione, il pressing per il progetto sull’isola Palmaria: “La soprintendente La spettino” - Il capo di gabinetto in Regione attende con impazienza il nulla osta che riguarda l’area marina. In ballo c’è una partita economica di livello, la costruzione ...

Matteo Falcinelli, torturato dalla polizia. USA ammettono: “Riconosciamo preoccupazioni su arresto” - matteo Falcinelli, torturato dalla polizia. USA ammettono: “Riconosciamo preoccupazioni su arresto” - Un portavoce del Dipartimento di Stato USA: "Riconosciamo le preoccupazioni sollevate dal governo italiano e dalla famiglia Falcinelli sulle circostanze ...

