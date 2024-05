Mbappé ferma l’intervista e se ne va dopo PSG-Borussia | infastidito da una domanda sul Real Madrid

Luis Enrique: "L'obiettivo è vincere, ma se perdiamo la vita va avanti" - Lo spazio che darà a Mbappé " È molto semplice, ogni partita è diversa dall'altra. Dove sono gli ... Sarà considerata un fallimento la mancata qualificazione " Questa è una domanda molto spagnola! Se ...

Mbappé, il padre: "Lui è felice che le Olimpiadi siano in Francia, a prescindere se ci sarà" - ... e non la presenza o meno di Kylian Mbappé. Non so cosa succederà, ma qualunque cosa accada, per ... Cosa sta succedendo Ho una domanda, quando vedi le mie ultime prestazioni, vedi un ragazzo turbato ".