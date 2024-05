Quanto c’è di vero in X Factor ad Amadeus al Nove?

Neanche è ancora arrivato, ma dicono sia già affaccendato in questioni dirimenti: Amadeus condurrà X Factor sulla Nove e sta lavorando alla nuova squadra. A Discovery non fanno un plissé: «Non possiamo commentare ogni rumors che viene pubblicato», ...

Amadeus condurrà X Factor su Nove, con lui Lazza e Achille Lauro giudici - amadeus condurrà X factor su Nove, con lui Lazza e Achille Lauro giudici - Una rivoluzione televisiva si profila all'orizzonte con l'arrivo di amadeus alla guida di una nuova edizione di X factor, che potrebbe debuttare sul canale Nove. In campo, grandi nomi come Lazza e Ach ...

Una, nessuna, centomila. È il vero concertone per fermare la violenza - Una, nessuna, centomila. È il vero concertone per fermare la violenza - Al netto delle prossime puntate di Affari tuoi (che si chiude il primo giugno) oggi in prima serata va in onda su Rai1 l'ultimo amadeus sugli schermi della tv di Stato. Per l'addio forse temporaneo (m ...

Amadeus conduttore di X Factor sul Nove: le indiscrezioni sui giudici - amadeus conduttore di X factor sul Nove: le indiscrezioni sui giudici - X factor sul Nove potrebbe essere condotto da amadeus. Per la giuria l’arrivo di Achille Lauro sarebbe confermato e la rete starebbe trattando con Lazza.