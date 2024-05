Colombo scopre la sua America | Strada o cross - ma conta vincere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La stagione gli ha già regalato il successo nel Bike Festival Lodigiano di Graffignana e il terzo posto al Campionato Lombardo di Clusone. Riccardosi presenta così, come un giovane interessante, capace disubito nella sua prima stagione con gli juniores. Il varesino di Gorla Minore, classe 2007, inizia a gareggiare con la mountain bike per un team dal bizzarro nome, gli Scatenati di Gorla Minore. "Ho iniziato a 7 anni, da G2, grazie a nonno Ernani che è molto appassionato di ciclismo. Mi sono accorto ben presto che questo sport mi piaceva guardando in tivù le tappe del Giro d’Italia. Così ho iniziato a correre con la mountain bike e mi sono dedicato allasolo da tre anni". Da più piccolo ha giocato a tennis, ma la bici ha preso il sopravvento. Peril ciclismo significa molte ...