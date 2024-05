Sfida per centoventi sui prati del Matilde Gli ’animali scavatori’ squadra vincente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Oltre 120 giocatori sono scesi in campo domenica alGolf prendendo parte alla gara organizzata dalla Croce Rossa. La competizione è stata occasione per una raccolta fondi e ha visto i contendenti dividersi in svariate squadre dando vita a una "gara nella gara" con la Reder Cup. Giovanni Paini è stato il migliore assoluto con 78 colpi. In prima categoria Giovanni Baroni (37) ha superato di misura Piergiovanni Crotti al termine di un avtesta a testa. In seconda categoria Andrea Fava (37) ha superato Luca Iob (35) mentre in terza Daniela Battaglia (39) ha lasciato a una distanza Simona Calestani. In quarta Stefano Liberati ha ottenuto il miglior punteggio netto assoluto, ben 40 punti, risultando irraggiungibile per Gianluca Preti fermatosi a quota 39. Premi speciali per Alessandra Bonezzi (36) e Dino Buzzigoli (39), rispettivamente ...