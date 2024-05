Il sogno De Akker | battere ancora Trieste e volare in Europa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Primo match-point per la De. La formazione di Federico Mistrangelo è attesa da gara-due della semifinale playoff (dal quinto all’ottavo posti), che vale un posto in. Alle 21 alla piscina Longo, Edo Cocchi e compagni trovano. "Dobbiamo giocare la nostra partita senza sentire il peso dell’occasione che abbiamo – sottolinea coach Mistrangelo –. Dobbiamo pensare che abbiamo una partita su 2 da vincere. Il peso è su di loro, nello stesso momento dobbiamo difendere meglio, anche perché loro miglioreranno, specie sulla parte offensiva. Speriamo di avere l’appoggio del pubblico che per questo appuntamento sarà fondamentale. In vasca dovremo saper gestire bene i parziali". Direzione di gara affidata a Schiavo e Piano. Nei playoff di A2 donne, va alla bella la Rari Nantes. La formazione di Andrea Posterivo sconfitta ...

