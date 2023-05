Energia rinnovabile | la sostenibilità targata Graded al Bioeconomy Day

(Di lunedì 29 maggio 2023)dagli scarti dell’agricoltura: laalDay. Recupero degli effluenti zootecnici e dei materiali di scarto dell’agricoltura per produrre biogas e digestato da poter trasformare rispettivamente ine nutrimento per il terreno., azienda napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato all’evento organizzato in occasione delDay,

... regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, installazione di sistemi di produzione dida fonteda destinare all'...ED EMISSIONI DI CO2 - Dal 2010, quando è iniziato il percorso di decarbonizzazione, ad oggi ha ridotto le emissioni di CO2 del - 44% in valore assoluto e del - 59% per ettolitro ...Produzione dida fonte, autoconsumo e riduzione della bolletta elettrica in un luogo presidio di legalità. E' tutto questo la comunità energetica(Cer) in autoconsumo collettivo che ...

Engie, avviato il più grande parco agrovoltaico d'Italia - Ambiente & Energia Agenzia ANSA

Nato dalla collaborazione tra Engie e Amazon è grande quanto 161 campi di calcio e svilupperà 66 MW di energia ...Roma, 29 mag. - E’ stato approvato il Bilancio di Sostenibilità 2022 del Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della ...