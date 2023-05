Cobolli-Alcaraz oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di lunedì 29 maggio 2023) Flaviose la vedrà contro Carlosnel primo turno del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il giovane romano ha superato egregiamente tre ostici turni di qualificazione per guadagnarsi il pass per il primo tabellone principale Slam della carriera. L’urna gli ha riservato subito il numero uno del mondo Carlos, uno dei favoriti per la vittoria finale.è chiamato ad un’impresa per cercare di regalarsi un secondo turno fattibile contro uno tra l’australiano Christopher O’Connell oppure il giapponese Taro Daniel. A partire nettamente con i favori del pronostico, tuttavia, sarà l’allievo di Juan Carlos Ferrero. SEGUI IL LIVE DI ...

il numero uno del mondo Carlos: al suo esordio a Parigi, in veste di numero uno del tabellone maschile, affronterà l'azzurro proveniente dalle qualificazioni Flavio. Si chiude con ...Sinner debutta con Muller (Fra) Roland Garros Primo turno Musetti (17) c. M. Ymer domenica Sonego (30) c. Shelton domenica Arnaldi c. Galan domenica(q) c.(1) Sinner (8) c. Muller Cecchinato c. van Assche Fognini c. Auger - Aliassime (10) Zeppieri (q) c. Bublik Vavassori (q) c. Kecmanovic (31) 260 Altri Sport 229 Brevi Calcio...15: (8) Sinner vs Muller COURT SUZANNE - LENGLEN Ore 11:00 - (WC) Paire vs (14) Norrie a seguire - (LL) Avanesyan vs (12) Bencic a seguire - (1)vs (Q)a seguire - (10) Kvitova vs ...

Cobolli-Alcaraz oggi, Roland Garros 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

Flavio Cobolli contro Carlos Alcaraz: dalle qualificazioni alla sfida al numero 1 del mondo. A volte il destino è anche questo, e a un italiano tocca per la terza volta in Era Open questo esatto desti ...