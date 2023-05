Calciomercato | Barça Xavi ' Messi? Ci darebbe una mano | è un vincente'

(Di lunedì 29 maggio 2023) "Dipende da lui, sa che qui le porte sono aperte" BARCELLONA (SPAGNA) - "Se avrebbe senso il ritorno divisto che si parla di ricostruzione? Per me sì, non ho dubbi che ciunain ...

"Dipende da lui, sa che qui le porte sono aperte" BARCELLONA (SPAGNA) - "Se avrebbe senso il ritorno di Messi visto che si parla di ricostruzione Per me sì, non ho dubbi che ci darebbe una mano in ...Commenta per primo La finale di Istanbul si avvicina e Inzaghi studia le mosse per mettere in difficoltà il City di Guardiola. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport parlando di Inter. L' 'Inter ha ...Commenta per primo 'Mi sento sempre bene qui a Barcellona. Vedremo cosa succederà, ma questo è il club che amo'. Ousmane Dembele , attaccante dei blaugrana , è intervenuto per parlare del proprio ...