AEW | L’aiuto delle Outcasts è fondamentale | Toni Storm si riprende l’AEW Women’s World Championship

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 29 maggio 2023) Siamo quindi giunti al match valevole perfra la campionessa Jamie Hayter e la sfidante. Che qualcosa non stesse andando come previsto lo si è intuito fin da subito dato che Jamie non si presenta al risuonare della sua theme, ma rriva poco dopo “accompagnata” da Saraya e Ruby Soho che l’hanno attaccata nel backstage. #AEW Women'sChampion @jmehytr is outnumbered on her way to the ring, with #The' @realrubysoho and @Saraya giving her no chance for a fair fight!Order #AEWDoN LIVE on PPV right now!: pic.twitter.com/Xr2CEPIsME— All Elite Wrestling (@AEW) May 29, 2023 Una stoica Jamie ci prova, ma il dolore è troppo L’attaccosi tramuta ...