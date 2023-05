Vasseur | compleanno amaro | ' Il regalo più bello? Un pezzo dell' ala di Sainz'

(Di domenica 28 maggio 2023) Non unindimenticabile, per Frédéric Vassuer . Il team principala Ferrari, 55 anni nel giorno del GP di Monaco, ha dovuto commentare un 6° e 8° posto per il Cavallino Rampante, ...

Non unindimenticabile, per Frédéric Vassuer . Il team principal della Ferrari, 55 anni nel ... le foto della gara nel Principato L'azzardo non ha pagato Ai microfoni di Sky ,ha ...Ecco le parole del monegasco dopo il GP di Montecarlo:amaro: "Il regalo più bello Un pezzo dell'ala di Sainz..." Leclerc: "Tanto lavoro da fare" "Non c'è dubbio che ci sia tanto ...... regalando a Fredericla prima vera soddisfazione da quando è al timone della Ferrari nel ruolo di team principal. Tutto questo nel giorno del 46esimodi Laurent Mekies , "diesse" ...

Ferrari, Vasseur amaro a Monaco: “L'ala di Sainz regalo di compleanno" Tuttosport

Gara anonima per i due alfieri del Cavallino, che non sono riusciti a regalare un risultato importante al team principal ...Il regalo di compleanno non è arrivato per il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur. I 55 anni dell'ingegnere francese sono coincisi con una Rossa deludente a Monaco, sede del settimo round d ...