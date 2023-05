LIVE Ginnastica artistica | Serie A Napoli 2023 in DIRETTA | si assegna lo scudetto | le Fate guidano la Brixia

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alladella FinaledellaA di. Il massimo campionato italiano a squadre giunge al suo naturale epilogo, al PalaVesuvio disino i tricolori. Sul fronte femminile tutto sembra apparecchiato per la festa dellaBrescia: le Campionesse d’Italia inseguono il 21mo tricolore (il decimo consecutivo), lesono lanciatissime verso il trionfo e oggettivamente l’emanazione della Nazionale non può perdere nel capoluogo campano. Si attende lo show di Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Elisa Iorio, Martina Maggio. La ...

