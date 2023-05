La nascita dell’IA Novità o tecnologia giusta al momento giusto?

Leggi su formiche

(Di domenica 28 maggio 2023) L’intelligenza artificiale (IA) è sempre più presente nelle nostre vite, se ne parla molto in questi ultimi anni, ma in realtà è unache esiste e si evolve da molti anni. Laeffettiva della disciplina si fa risalire al 1956, nel New Hampshire, al Dartmouth College, si tenne un convegno al quale presero parte alcune delle figure di spicco del nascente campo della computazione dedicata allo sviluppo di sistemi intelligenti. Le prime grandi aspettative si avranno tra il 1950 e il 1965 per poi arrivare a delle prime difficoltà legate anche ai limiti dell’hardware di allora. Dagli anni Duemila, con la diffusione dell’utilizzo di PC e di Internet, lasi è evoluta fino ad oggi con algoritmi sempre più complessi e in grado di “fare” attività sempre più articolate per una macchina. L’evoluzione ...