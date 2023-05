Giorgia Palmas e Filippo Magnini soccorrono la vittima di un furto

e Filippo Magnini hanno sventato uno scippo per le vie di Milano. I due si trovavano in zona Arco della Pace a pochi passi dagli studi della Rai di corso Sempione. A un tratto hanno ...Gesto non da tutti pere Filippo Magnini che hanno vestito i panni da eroi sventando una rapina per strada. Trovarsi nel bel mezzo di un tentativo di rapina e sventarlo . Protagonisti di questo importante ...Da corrieredellosport.itfilippo magnini Filippo Magnini ehanno bloccato una donna che aveva tentato di derubare una persona. È accaduto oggi a Milano: il campione di nuoto e la soubrette si ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas bloccano una ladra a Milano TGCOM

Nella giornata di ieri Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno soccorso la vittima di un furto a Milano. I dettagli.Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono riusciti a bloccare un furto per le vie del centro a Milano. Una ladra stava tentando uno scippo.