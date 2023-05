Bielorussia | Lukashenko ' riappare' con un messaggio agli azeri

(Di domenica 28 maggio 2023) Minsk, 28 mag. (Adnkronos) - Alexanderè 'riapparso' con undiffuso dalla Tass, in cui il presidente bielorusso fa gli auguri al leader dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ein occasione della Festa nazionale della Repubblica. "La partnership strategica tra Minsk e Baku, da sempre fondata su reciproci interessi e legami d'amicizia e fiducia, sarà sempre più salda", ha scritto. Ieri, l'oppositore diValery Tsepkalo, ex candidato alla presidenza della, aveva alimentato dubbi sulla salute del presidente e su un suo possibile avvelenamento, scrivendo su Twitter che, "secondo informazioni preliminari, soggette a ulteriori conferme,è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Centrale di ...

"Sono profondamente convinto che il partenariato strategico tra Minsk e Baku, che si basa sull'interesse reciproco e su legami tradizionalmente amichevoli e di fiducia, continuerà a rafforzarsi, acqui ...