A Castrovillari i versi che... emozionano. Iniziativa del Kiwanis Club Gazzetta del Sud

Il Kiwanis Club di Castrovillari ha recentemente concluso il Concorso di poesia "Emozioni in versi" presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Castrovillari ...L'Istituto ha ricordato i suoi capolavori con un reading di brani scelti, con l’esposizione di documenti storici provenienti da una collezione privata e con uno splendido volume ottocentesco de “I Pro ...