Onorificenza per De Laurentiis | cosa è stato consegnato al presidente del Napoli

(Di sabato 20 maggio 2023) Bella soddisfazione per ildel, Aurelio De. Il numero uno del club azzurro ha infatti ricevuto una prestigiosaalla Nunziatella. Dealla Nunziatella Alla Chiesa della scuola militare, a Pizzofalcone, Deha ricevuto la Croce di Merito dell’Ordine costantiniano di San Giorgio e diventarne così Cavaliere. Si tratta del grado più alto riconosciuto dall’Ordine, risalente al 1190 e collegate alla dinastia dei Borbone sovrana nel Regno delle Due Sicilie fino al 1861. L’alAurelio Deè stata consegnata direttamente da Carlo di Borbone, erede della casata e gran maestro dell’Ordine riconosciuto dalloItaliano dal 1951.

