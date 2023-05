Il ciclone Mocha si abbatte su Birmania e Bangladesh | nei video la fuga delle persone | tre morti e milioni di evacuati

La costa occidentale del Myanmar è in ginocchio dopo l'arrivo del, che ha colpito dal pomeriggio di domenica 14 maggio provocando danni significativi e perdite umane. Nella mattinata di lunedì 15 maggio, il bilancio provvisorio è di 6 morti , mentre i ...Tre persone sono morte in Birmania a causa del, che ha colpito la parte occidentale del Paese e il vicino Bangladesh: lo ha dichiarato la giunta birmana. La giunta ha dichiarato in un comunicato che due delle vittime erano residenti ...In Bangladesh dopo la furia della gente sta tornando nelle proprie abitazioni anche se molti edifici sono stati distrutti. I danni lungo la costa sono ingenti. Centinaia di migliaia di persone erano state fatte ...

La potenza del ciclone Mocha in Bangladesh, crolla la torre delle telecomunicazioni Corriere TV

Il ciclone Mocha, il più potente degli ultimi dieci anni, si è abbattuto sul Myanmar facendo registrare più di 700 ferite, vittime e ingenti danni ...