(Di domenica 28 aprile 2024)vista a Massimo Moratti. Il presidente più vincente della storia nerazzurra non ha dubbi: "È l'unico rischio che potrebbe correre questo gruppo"

Oggi ti chiamo per dirti ciao come stai. Fra cinque giorni mi chiami tu: sarebbe bello pranzare insieme domenica, mi dici. Siamo impegnati, scusa, facciamo magari dopo. Ma poi quel “dopo” non arriva mai. Anzi: mi richiami quando ormai è passato un mese e mi chiedi perché sono scomparsa, cos’è ... Continua a leggere>>

"L'inter non si creda la più forte. Sennò finisce come il Napoli" - intervista a Massimo Moratti. Il presidente più vincente della storia nerazzurra non ha dubbi: "È l'unico rischio che potrebbe correre questo gruppo" ...

Continua a leggere>>

inter-Torino, perché sì e perché no: i nerazzurri hanno qualità, ma la testa - La squadra di Inzaghi potrebbe avere la testa solamente alla festa in Duomo, ma rimangono una squadra di grande qualità ...

Continua a leggere>>

Dove vedere in tv inter-Torino, Napoli-Roma e le altre partite di oggi in serie A - Il Torino non vuole sbagliare: «L’inter giocherà davanti al suo pubblico ... Invece, Fabio Cannavaro cerca punti salvezza: «Dobbiamo credere nella salvezza: ho detto che devono stare tranquilli, se li ...

Continua a leggere>>