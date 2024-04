Tre mosse per la nuova Ue Meloni scende in campo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 aprile 2024) Oggi si chiude la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara, e la cuspide politica dell'iniziativa è il momento in cui Giorgia-salvo clamorose sorprese- dovrebbe annunciare la sua candidatura. La presidente del Consiglio è giunta nella città abruzzese ieri sera e oggi, prima del discorso conclusivo, ci sarà spazio anche per la coalizione. Interverranno il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il fondatore di Noi Moderati Maurizio Lupi e il numero uno dell'Udc Lorenzo Cesa. Il leader della Lega Matteo Salvini, invece, non sarà presente ma, come annunciato ieri, parteciperà in video collegamento. Dunque, a conclusione della tre giorni, Giorgiadovrebbe ufficializzare la sua corsa per le elezioni europee, a quanto pare da capolista in tutte le circoscrizioni. Fornendo anche un'architettura programmatica di massima di ...