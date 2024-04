Basta stress e ansia - è tempo di relax con il Niksen e il Fluxing

Niksen non è sinonimo di ozio, ma insegna il risvolto positivo del rallentare, del dolce far niente , in cui riscoprire il vero senso delle cose.Continua a leggere Continua a leggere>>

C’era una volta l’hygge, la filosofia danese che invitava a riscoprire il senso di comfort, calore e familiarità di una tazza di tè bevuta sul divano o di una serata in casa tra amici. Per un po’ è sembrata la risposta al logorio della vita moderna, l’antidoto all’obbligo sociale di uscire ogni ... Continua a leggere>>

Hanno nomi strani le due metodologie che dovrebbero migliorarci la vita . Si chiamano Niksen e Fluxing e sono le ultime tendenze per arginare lo stress . Provengono dal Nord Europa, Paesi Bassi e Finlandia, e potremmo definirle complementari. La base di partenza è lo stress in tutte le sue forme, ... Continua a leggere>>

Hanno nomi strani le due metodologie che dovrebbero migliorarci la vita. Si chiamano Niksen e Fluxing e sono le ultime tendenze per arginare lo stress . Provengono dal Nord Europa, Paesi Bassi e Finlandia, e potremmo definirle complementari. La base di partenza è lo stress in tutte le sue forme, ... Continua a leggere>>

Basta stress, l'ozio può migliorarci la vita: come funzionano niksen e Fluxing - Hanno nomi strani le due metodologie che dovrebbero migliorarci la vita. Si chiamano niksen e Fluxing e sono le ultime tendenze per arginare lo ...

Continua a leggere>>

Cos’è il “niksen”, la nuova tendenza per gestire stress e burnout: l’arte di “non fare nulla” senza sentirsi in colpa - C’era una volta l’ hygge, la filosofia danese che invitava a riscoprire il senso di comfort, calore e familiarità di una tazza di tè bevuta sul divano o di una serata in casa tra amici. Per un po’ è s ...

Continua a leggere>>

niksen, la filosofia del dolce far niente per combattere lo stress (senza sensi di colpa) - niksen non è sinonimo di ozio, ma insegna il risvolto positivo del rallentare, del dolce far niente, in cui riscoprire il vero senso delle cose ...

Continua a leggere>>