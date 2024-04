Beffa per i danneggiati dal vaccino Zero euro | il rimborso non è previsto

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 28 aprile 2024) Nonostante ci siano dei pazienti in possesso di un certificato che attesta la correlazione tra patologie e iniezioni, non verranno dati indennizzi. Motivo? Il tabellario nazionale non include paresi né miocarditi. Il ministro della Salute Orazio Schillaci: «Una commissione ad hoc verificherà». Lo speciale contiene due articoli.