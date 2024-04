Calendario scolastico | Lezioni fino alla prima settimana di luglio e rivedere le interruzioni durante l’anno Docenti in esubero per progetti estivi INTERVISTA al pedagogista Maviglia

(Di domenica 28 aprile 2024) Pochi giorni fa il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato il piano estate 2024, ovvero un programma di attività che coinvolgeranno le scuole quando non ci saranno le attività didattiche. L’iniziativa prevede un notevole investimento di risorse, con 400 milioni di euro già stanziati, ai quali si aggiungono fondi provenienti da altri finanziamenti destinati all’inclusione e alle materie STEM. L'articolo .

Sono 45.069 i docenti iscritti sulla piattaforma dedicata ai Neoassunti 2023-24 Indire. I dati sono aggiornati al 29 febbraio 2024. Nella sezione Toolkit sono Disponibili i modelli di calendario per attività peer to peer . L'articolo Neoassunti , oltre 45 mila docenti su ambiente online Indire. ... Continua a leggere>>

... sarà aperto il cortile delle scuole di Brossasco, dove sarà presente "Passione Arco", attività ... Oggi sono in calendario la corsa campestre non competitiva, il battesimo della sella e laboratori per ...

Continua a leggere>>

Una delle caratteristiche principali del Seiko SNXS77 è il suo calendario giorno - data, ... il che lo rende resistente agli schizzi d'acqua ma non adatto per immersioni o attività subacquee. Nella ...

Continua a leggere>>