Giro d’Italia 2024 | diciannovesima tappa Mortegliano-Sappada Percorso - data e altimetria | fuga a casa di Lisa Vittozzi?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Ci si avvicina al gran finale, e per sapere come sarà affrontata lasicuramente bisognerà aspettare i vari rami che la corsa prenderà nel corso del suo svolgimento. Venerdì 24 maggio si partirà daper arrivare adopo 157 km, con una frazione che negli ultimi chilometri potrebbe anche esplodere. Traguardo posto nella città d’origine di, la biathleta che tanto ha fatto sognare tutti gli appassionati nel corso dell’ultimo inverno.intermedia che potrebbe strizzare l’occhio alla. Frazione non lunghissima che presenta la prima parte di giornata praticamente pianeggiante. Da Tolmezzo (km 79.3) a Paluaro (km 100.6) la strada tenderà sempre leggermente a salire, fino ad ...