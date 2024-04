MotoGP oggi - Marquez in pole per la gara del GP Spagna | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

(Di domenica 28 aprile 2024) A e B si sfidano per il podio del GPdia Jerez: gli aggiornamenti in tempo reale e la cronaca inlive.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la quarta tappa stagionale oggi, domenica 28 aprile : per il GP di Spagna , al Circuito Ángel Nieto di Jerez, in Spagna , si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP . Di seguito il calendario, il programma e ... Continua a leggere>>

Jerez de la Frontera, 27 aprile 2024 - Sarà ancora gran de spettacolo a Jerez per il quarto appuntamento del calendario del motomondiale. Dopo la raffica di cadute in Sprint Race, ben 13 con la vittoria di Jorge Martin, la gara della domenica vedrà tanti protagonisti in lizza per la vittoria. Gli ... Continua a leggere>>

oggi , domenica 28 aprile, assisteremo alla quarta tappa del Motomondiale 2024 . Sulla pista di Jerez de la Frontera, in Spagna , lo spettacolo non mancherà di certo su una dei tracciati più noti agli appassionati. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare il giusto equilibrio ... Continua a leggere>>

Alle ore 14.00 odierne si spegneranno i semafori sulla griglia di partenza di Jerez de la Frontera, dove andrà in scena l’edizione 2024 del Gran Premio di Spagna valida per il Mondiale di MotoGP . C’è grande curiosità attorno alla gara “lunga” dopo quanto visto nella Sprint loca di sabato ... Continua a leggere>>

motogp oggi in tv, GP spagna 2024: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky - Oggi, domenica 28 aprile, assisteremo alla quarta tappa del Motomondiale 2024. Sulla pista di Jerez de la Frontera, in spagna, lo spettacolo non mancherà ...

Continua a leggere>>

Jerez, tutti giù per terra: cadono Bagnaia, Marquez ed altri dieci. La Sprint Race va a Martin - Tutti giù per terra. È stata una Sprint Race a eliminazione quella di Jerez, sede del Gran Premio di spagna, che ha visto una raffica di cadute, ben dodici, e nove piloti non ...

Continua a leggere>>

motogp, GP spagna 2024. Sarà una gara da ‘Tutti contro tutti’ dopo la Sprint “loca” - Alle ore 14.00 odierne si spegneranno i semafori sulla griglia di partenza di Jerez de la Frontera, dove andrà in scena l’edizione 2024 del Gran Premio di ...

Continua a leggere>>