La pioggia non ferma i turisti del ponte Alberghi pieni e folla in Città Alta

Il 16 aprile sugli Emirati Arabi Uniti è caduta una enorme quantità di acqua, le immagini che arrivano dalla città di Dubai sono impressionanti . La Pioggia ha invaso le strade, trasformandole in veri e propri fiumi. L’allerta meteo era stata lanciata per tempo: le scuole sono rimaste chiuse e i ... Continua a leggere>>

DOMENICA DI FESTA. Pasqua bagnata ma con qualche (inatteso) spiraglio di sole nel pomeriggio . Come da previsione, i bergamaschi si sono svegliati sotto la pioggia incessante, che è caduta fino al primo pomeriggio , per poi lasciare spazio ad una breve pausa di sereno. Continua a leggere>>

Bari è la città con il miglior clima in Italia, e svetta al primo posto della nuova edizione dell?indice del clima del Sole 24 Ore pubblicata sul quotidiano di lunedì 25... Continua a leggere>>

Emergenza maltempo in Bolivia, dove la pioggia sta colpendo in maniera incessante da dicembre, causando almeno 40 morti fino a questo momento. Un bilancio drammatico, così come sono drammatiche le immagini che arrivano da Cobija, città di 100mila situata nel nord del Paese, parzialmente ...

Continua a leggere>>