Sanremo e non solo La verità sulla separazione tra me e Amadeus

Questo è un fotomontaggio che potrebbe diventare realtà. Con l'addio di Amadeus si apre un'autostrada per Stefano De Martino . Il conduttore, dopo aver detto no a L'Eredità mesi fa, potrebbe accettare l'arma a doppio taglio di Affari Tuoi con un obiettivo chiaro, quello dell'Ariston.Continua a ... Continua a leggere>>

La colonna sonora che accompagna la fine del rapporto contrattuale fra la Rai e Amadeus , potrebbe essere My way, il cui testo, sembra quasi parafrasare il percorso del conduttore così come trapelato da indiscrezioni, depistaggi, aspirazioni, delusioni e, ovviamente, ingaggi da capogiro. Non ...

Continua a leggere>>