Sulle mascherine negli ospedali si torni a prima del 2020

(Di domenica 28 aprile 2024) Il virologo Francesco Broccolo: «A fine giugno si tolga l’obbligo in nosocomi e Rsa. Basta indossarle nei reparti con infetti e in terapia intensiva».

Autore V per Vendetta, felice per maschera oggi in contestazioni - "Sono felice oggi di vedere in tutto il mondo le maschere di V nelle proteste politiche. Il messaggio di bisogno di libertà che V porta ha spazio in ogni forma di protesta. (ANSA) ...

Cressi, la crescita dell’azienda genovese corre su due cifre. Ma in Liguria non riesce a trovare operai - Il gruppo che produce pinne, maschere e mute ha visto aumentare del 50 per cento il fatturato negli ultimi quindici anni ...

La scomparsa di Cerini: il suo ruolo di sindaco negli anni, fra lockdown, progetti e dialogo coi sindaci della Valle Olona - Il mandato del sindaco Cerini in questi anni è stato fortemente caratterizzato dal lockdown da gestire come sindaco. In prima fila anche coi sindaci della Valle Olona. Oggi la tragica scomparsa ...

