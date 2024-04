Tottenham-Arsenal domenica 28 aprile 2024 ore 15 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di domenica 28 aprile 2024)edsi incontrano per la 195esima volta nella loro storia con i Gunners che hanno vinto 81 volte contro le 61 degli Spurs. Una volta tanto però i punti pesano anche per la classifica con la squadra di Mikel Arteta che sta lottando per il titolo soprattutto con il Man City dopo che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pronostici Premier League, quote e statistiche di tottenham-arsenal - Arsenal in vetta alla classifica con un punto in più del Manchester City secondo, i " Citizens " rispetto ai " Gunners " hanno però disputato una gara in meno. Quattro giornate ancora da giocare e un ...

Continua a leggere>>

tottenham-arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici - tottenham-arsenal è una partita della 35esima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Continua a leggere>>

tottenham-arsenal, il nord di Londra si ferma: titolo, Champions e onore in palio - Solo 4 gare alla fine della Premier League, l'unico campionato che vede ancora bagarre per quanto riguarda il titolo. Una gara a tre che vede Manchester City, ...

Continua a leggere>>