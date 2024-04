Sulle orme di Puccini Nascosto alla stazione ma battezzò l’erede

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Sull’architrave di un elegante edificio al numero 18 di corso Milano, a due passi dal centro di Monza, si può scorgere una piccola targa: “Negli anni 1886–87/ in questa casa/ove gli nacque il figlio Antonio/e compose parte dell’opera “Edgar”/GIACOMO/visse da bohémien/maturando in cuor suo/il dono imminentissimo/di armonie sublimi/e melodrammi eterni/Monza memore pose”. Poche battute per raccontare una storia che merita di essere ricordata. Perché in quella vecchia casa per due anni visse un musicista destinato a divenire uno dei più grandi compositori italiani. Si chiamava Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria, di cui si celebrano quest’anno i 100 anni dmorte. A Monza Giacomoci era arrivato al termine di una fuga. Innamorato di una donna di Lucca, Elvira Bonturi, aveva cercato ...