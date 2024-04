Riqualificazione ex Rade Il cantiere entra nel vivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) A metà aprile c’era stato il via alla demolizione dei vecchi capannoni, destinati a lasciare il posto alla nuova piazza pubblica, un momento considerato come il primo passo per la rigenerazione urbana del centro cittadino; a inizio settimana, invece, è andato in scena il sopralluogo indel primo cittadino parabiaghese, Raffaele Cucchi, per la consegna dell’"immobile a ponte" all’impresa aggiudicataria e l’incontro con la proprietà per definire la programmazione dei prossimi interventi e l’organizzazione dei cantieri. Èto così nella sua fase operativa il progetto didell’area ex Rede a Parabiago, un’iniziativa resa possibile anche grazie ai fondi ottenuti attraverso il Programma Innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, poi confluito nel Pnrr. L’"edificio ponte", elemento che caratterizza ...