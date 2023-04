Ultima Generazione, Sangiuliano “Il Governo parte civile nei processi” (Di domenica 2 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Chi danneggia i nostri beni culturali non può passarla liscia e va punito severamente. Anche per questo stiamo studiando una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi. Gli studiosi parlano di paesaggio antropizzato per indicare il fatto che nella nozione di paesaggio rientrano anche le creazioni artistiche prodotte in secoli di storia. La Barcaccia è sotto la competenza della Sovrintendenza capitolina, i nostri esperti sono a disposizione per valutare la consistenza dei danni, soprattutto se essi siano permanenti o meno”. Lo dice il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano in una intervista a “Il Messaggero” dopo che gli attivisti di “Ultima Generazione ” hanno imbrattato sabato la Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna. “Direi che ora basta. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Chi danneggia i nostri beni culturali non può passarla liscia e va punito severamente. Anche per questo stiamo studiando una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi. Gli studiosi parlano di paesaggio antropizzato per indicare il fatto che nella nozione di paesaggio rientrano anche le creazioni artistiche prodotte in secoli di storia. La Barcaccia è sotto la competenza della Sovrintendenza capitolina, i nostri esperti sono a disposizione per valutare la consistenza dei danni, soprattutto se essi siano permanenti o meno”. Lo dice il ministro alla Cultura Gennaroin una intervista a “Il Messaggero” dopo che gli attivisti di “” hanno imbrattato sabato la Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna. “Direi che ora basta. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Poco fa un blitz di Ultima Generazione ai danni della Barcaccia di Piazza di Spagna. Qualche giorno ho detto la mia… - JamesLucasIT : Gli 'attivisti' di Ultima Generazione hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna. - AngeloCiocca : Attivisti di ultima generazione imbrattano con vernice nera la barcaccia a Roma. I danni li mettiamo in conto a lor… - MelanyHamilton_ : @valfurla @zeropregi facciamo allora che l’artista si autoproclama, al massimo i due gesti sono uguali nella forma… - Politic01774202 : RT @HoaraBorselli: Non ho idea se questa generazione sia veramente l’ “ultima” come si fa chiamare. Di sicuro la più ridicola. Tingere di n… -