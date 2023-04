Emergenza siccità: basterà un dissalatore a Taranto per salvare la Puglia dalla sete? (Di domenica 2 aprile 2023) La “città dei due mari” ha un problema con l’acqua: a Taranto, chiamata così perché sorge a cavallo di due bacini noti come Mar Grande e Mar Piccolo, l’Emergenza siccità si fa sentire più che altrove, complici le gravi carenze infrastrutturali che da anni consorzi e sindacati denunciano invano. Ma a breve le cose potrebbero cambiare. Acquedotto Pugliese, l’infrastruttura pubblica di approvvigionamento idrico-potabile della regione Puglia (e di alcuni comuni della Campania), ha annunciato la messa a bando di una gara per la costruzione di un dissalatore che verrà eretto sulle sorgenti salmastre del fiume Tara, a nord-ovest della città. Un progetto che vedrà la luce entro la metà del 2026 e che verrà finanziato in parte con i fondi del Pnrr: 100 milioni di euro il costo complessivo, per arrivare a ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) La “città dei due mari” ha un problema con l’acqua: a, chiamata così perché sorge a cavallo di due bacini noti come Mar Grande e Mar Piccolo, l’si fa sentire più che altrove, complici le gravi carenze infrastrutturali che da anni consorzi e sindacati denunciano invano. Ma a breve le cose potrebbero cambiare. Acquedotto Pugliese, l’infrastruttura pubblica di approvvigionamento idrico-potabile della regione(e di alcuni comuni della Campania), ha annunciato la messa a bando di una gara per la costruzione di unche verrà eretto sulle sorgenti salmastre del fiume Tara, a nord-ovest della città. Un progetto che vedrà la luce entro la metà del 2026 e che verrà finanziato in parte con i fondi del Pnrr: 100 milioni di euro il costo complessivo, per arrivare a ...

