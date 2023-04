Corriere dello Sport – Lazio | il bilancio rivela le cifre degli acquisti | ecco tutti i costi

(Di domenica 2 aprile 2023) 2023-03-31 11:22:51 Il: ROMA – La, come di consueto, ha pubblicato ilfinanziario semestrale consolidato al 31 dicembre 2022. Da qui emergonodi mercato della sessione estiva dell’anno passato. Lotito ha speso 34,255 milioni di euro in totale. Nella somma finale sono comprese intermediazioni, ma non i bonus che spesso si attivano a determinate condizioni. Il giocatore che è costato di più, secondo quanto si legge nella rene, è Luis Maximiano. Il portiere arrivato dal Granada è stato pagato 10,259 milioni (9,814 per il cartellino e 445 per il contributo di solidarietà).del mercato Provedel, oggi portiere titolarissimo, è costato 2,376 milioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : José #Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024 ???? Tut… - TuttoSalerno : Il Corriere dello Sport - Arieccola - a_capotosto : @antoniolm21 @Giuseppone25 @LelloConso Consiglio di prendere il Corriere dello Sport perché nell'inserto ci sono amarcord su Napoli-Milan - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Corriere dello Sport Campania - ilnapolionline : Corriere dello Sport Campania -

È durato solo poche centinaia di metri il gran premio d'Australia di Charles Leclerc . Il monegasco, che scattava dalla settima posizioneschieramento dopo una qualifica non facile, è finito nella ghiaia nel corso del primo giro in seguito a un contatto con l'Aston Martin di Lance Stroll. Un'altra gara difficile per il monegasco: ...La Club Arena presenterà poi convegni con focus sulle tematicheshow business, le sfide da affrontare e la tecnologia al servizio delle emozioni. L'area ospiterà dibatti, meeting e talk, ...Il cambio di gestione "Da tempo sognavo di gestire questo piccolo chiosco - racconta Donatella Cena, già assessora del Comune di Roncofreddo e nuova titolarestorico chiosco - Sono grata a ...

L'apertura del Corriere dello Sport sull'inchiesta Prisma: "Juve, sono guai" TUTTO mercato WEB

Il monegasco ha spiegato la dinamica dell'incidente con Lance Stroll, assolvendo il canadese, ma non ha nascosto la sua frustrazione per questo inizio di 2023 ...Trama: Heloise è una super-mamma single: ha tre figli, un ristorante da mandare avanti e alloccasione, perché no, anche qualche amante. Ma la diciottenne Jade, la piu' giovane di casa, presto lasce ...