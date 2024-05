L' Enac blocca gli aerei delle Ong

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 8 maggio 2024) nel Mediterraneo centrale. Con una serie di ordinanze, infatti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile dispone l'"interdizione all'operatività dei velivoli eong sullo scenario del Mare Mediterraneo centrale" a causa del "fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dalle coste dell'Africa del nord". "Chiunque effettua attività in ambito Search and Rescue al di fuoriprevisioni del quadro normativo vigente - si legge - è punito con le sanzioni di cui al Codice della navigazione, nonché con l'adozione di ulteriori misure sanzionatorie quali il fermo amministrativo dell'aeromobile". I problemi però non mancano: bisogna vedere però se operano da Malta con Marche straniere, di Paesi non EASA nei quali non abbiamo controllo né giurisdizione.Peraltro è dovere dei comandanti di qualsiasi volo riportare la posizione i eventuali natanti in ...