6 Pence – Queen Experience | domenica 4 agosto al Castello di San Giusto a Trieste

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Hanno pubblicato 40 album, hanno venduto oltre 300 milioni di dischi in tutto il mondo, hanno eseguito più di 700 concerti e sono stati per oltre 1.500 settimane nella classifica degli album più venduti in Inghilterra: isono stati una delle band più influenti ed amate di tutti i tempi, e lo sono tutt’ora, a più di trent’anni dalla scomparsa di Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody, il film biopic sulla vita del leggendario Freddie Mercury uscito il 24 ottobre del 2018, ha continuato ad alimentare quella che è stata ed è tuttora la “nuova vita” della band: oltre ad essersi aggiudicato ben 4 premi Oscar, il film è stato campione di incassi totalizzando un introito superiore al miliardo di dollari e su Spotify gli ascoltatori mensili oggi sono più di 50 milioni. Questi risultati hanno fatto sì che nascessero numerosi nuovi progetti per omaggiare e celebrare i ...

6 PENCE - QUEEN EXPERIENCE domenica 4 agosto a San Giusto il concerto per celebrare i Queen - 6 PENCE - queen EXPERIENCE domenica 4 agosto a San Giusto il concerto per celebrare i queen - hanno eseguito più di 700 concerti e sono stati per oltre 1.500 settimane nella classifica degli album più venduti in Inghilterra: i queen sono stati una delle band più influenti ed amate di tutti i ...

"Queen Barcelona opera rock" sabato 25 maggio al Politeama Greco di Lecce - "queen Barcelona opera rock" sabato 25 maggio al Politeama Greco di Lecce - LECCE - Rock e lirica insieme per un concerto unico. queen Barcelona Opera Rock, nato per celebrare l’album Barcelona, capolavoro della band britannica, qui riproposto in una versione sinfonica del M° ...

Gran Bretagna: questi i vinili più venduti del 21° secolo - Gran Bretagna: questi i vinili più venduti del 21° secolo - Oasis e queen sono gli artisti che hanno pubblicato gli album in vinile più venduti del 21° secolo, pubblicati in Gran Bretagna tra il 1970 e il 1999. Per dare un ordine di grandezza, “Rumours” in ...