Napoli - chiedeva soldi per uso campo calcio | era un falso custode

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi presentava comedi undie pretendeva, per il suo uso, il pagamento di una tariffa. In realtà non era altro che un normale cittadino del rione Santa Rosa, a, che per questo è stato denunciato. Anche perchè, oltre a essere un, vendeva abusivamente alimenti presso lo stesso impianto sportivo. E’ stata la polizia locale ad incastrarlo. Gli Agenti dell’Unità Operativa San Giovanni sono intervenuti presso l’impianto sportivo in abiti civili: hanno avanzato una richiesta di prenotazione deldie sono stati avvicinati dal. Il sessantenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver occupato abusivamente terreno ...

Dopo i primi giorni di programmazione, Sarò con te, il documentario sul terzo scudetto del Napoli , si rivela un evento cinematografico sorprendente e la conferma che il pubblico ha bisogno di un coinvolgimento per correre in sala. L'avreste mai ...

Il Napoli e Khvicha Kvara tskhelia: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il Napoli , è bene chiarirlo subito, è impegnato al tavolo delle trattative per il rinnovo del suo contratto e nei pressi della ...

Il Napoli si prepara per la prossima stagione con l’ obiettivo di rafforzare ogni settore della squadra, con particolare attenzione alla mediana che necessita di rinforzi. Mentre Zielinski sembra destinato a trasferirsi all’Inter, il club ...

Tutti in campo intorno ad Igor Tudor ... Meglio guardarsi le spalle da napoli e Fiorentina che però stanno viaggiando ad un ritmo basso per ipotizzare un recupero in chiave Europa League.

Il napoli aspetta solo la fine del campionato, è evidente. Anche con l'Udinese è andato in vantaggio, ma la partita non è stata trascendentale rispetto a quelli che erano i valori in campo. Si poteva ...

Non si trattava di un infortunio grave e sabato (ore 18) il bomber sarà dunque regolarmente in campo al Maradona con il Bologna: nella sua penultima esibizione a Fuorigrotta. L'allarme almeno per il ...