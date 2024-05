Salvini - Monti e Macron vanno curat - vadano loro in Ucraina

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Mi turba che dopo, ancheoggi parli dell'invio di soldati italiani a combattere in. Questii: chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale, vale pere per, sono pericolosi". Così il vicepremier e leader della Lega Matteoarrivando a Rho Fiera a Milano, a proposito di quanto affermato in mattinata dall'ex premier Marioa Radio 24 a proposito del conflitto tra Russia eavrebbe ipotizzato l'invio di truppe in. "Parlare di soldati italiani che potranno andare a combattere e morire inlo ritengo una cosa gravissima", ha continuato.

