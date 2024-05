Il Borussia Dortmund sfotte il Psg | la doppia vendetta social | FOTO

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Festa e sfottò: continua il delirio in casadopo la sorprendente qualificazione in finale di Champions League. Dopo l’1-0 dell’andata, la squadra di Terzic si è confermata anche al ritorno con lo stesso risultato. Al fischio finale si è scatenata la festa dei calciatori, del settore ospite del Parco dei Principi e dei supporter in Germania. I gialloneri hanno voluto togliersi anche un sassolino dalla scarpa: nel 2020 i parigini avevano preso in giro l’esultanza di Haaland. Adesso è ila retwittare con una didascalia pungente: “ha il sapore del buon vino…”. Mondo "Senza fiamma", la stampa francese boccia il Psg: è l'ultima di una lunga serie di debacle Lo sfottò della mongolfiera Nella mattinata dell’8 maggio, ...

Oltre il danno, la beffa. Potremmo sintetizzare così l’amara – quanto deludente – serata in Champions League del Paris Saint-Germain che perde in campo…e anche sui social. Sui propri profili X, il Borussia Dortmund tiene a ricordare (in modo ...

La semifinale tra Borussia Dortmund e Psg prosegue sui social . L’account ufficiale del club giallonero, dopo l’inaspettata qualificazione in finale, prende di mira i parigini con uno sfottò su Twitter: “Passate delle buone vacanze” , si legge in un ...

Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in tv e streaming - Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in tv e streaming - Blancos e bavaresi in campo alle 21. Chi vince affronterà il borussia dortmund nella finalissima di Champions di Wembley in programma il 1° giugno Stasera, che sera! Real Madrid e Bayern Monaco ...

Al-Khelaïfi sbotta su Luis Enrique: "Ma che domanda è" - Al-Khelaïfi sbotta su Luis Enrique: "Ma che domanda è" - Il sogno è sfumato per l'ennesima volta, quasi sul più bello. Per il Paris Saint-Germain la Champions League resta una chimera ...

PSG-Dortmund, Orsato si commuove all'ultima della carriera in Champions - PSG-dortmund, Orsato si commuove all'ultima della carriera in Champions - PSG-borussia dortmund, la "last dance" dell'arbitro di Schio Quella del Parc des Princes è stata una partita speciale non solo per Paris Saint-Germain e borussia dortmund, ma anche per Daniele Orsato: ...