Denunciato finto custode del campetto di calcio a Ponticelli, li affittava a pagamento ai bambini - denunciato finto custode del campetto di calcio a Ponticelli, li affittava a pagamento ai bambini - per il 60enne è scattata la denuncia. I poliziotti, arrivati nel campetto in abiti civili, mentre era in corso una apparente richiesta di prenotazione del campetto sono stati avvicinati dall'uomo, che ...

