L’Associazione Nazionale “Obiettivo Famiglia/ Federcasalinghe ” ha anticipa to durante l’incontro di questa mattina, per l’apertura dell’iniziativa Mamma Day, i temi della giornata del G7 delle Donne , attraverso le parole di Gianni Rosas dell’ILO, ...

Myrta Merlino paparazzata in topless a Sabaudia - Myrta Merlino paparazzata in topless a Sabaudia - Myrta Merlino si vuole sentire libera e sfila il reggiseno con nonchalance per godersi appieno la bella giornata di sole e caldo a Sabaudia. Non importa se i fotografi del settimanale diretto da ...

Giornata cancro ovarico, Murelli (Lega): "Aiutare donne con più informazione" - giornata cancro ovarico, Murelli (Lega): "Aiutare donne con più informazione" - Ci può essere una mutazione genetica nelle donne che hanno familiarità e quindi si possono ... del Senato, in occasione della giornata mondiale del tumore ovarico che cade l'8 maggio di ogni anno, ...

Balboni (Loto OdV): “In 80% casi cancro ovaio diagnosticato in fase avanzata” - Balboni (Loto OdV): “In 80% casi cancro ovaio diagnosticato in fase avanzata” - (Adnkronos) – "Le donne con una diagnosi di cancro ovarico sono pazienti che intraprendono un percorso di cura molto complicato e difficile perché la malattia nell'80% dei casi viene rilevata al terzo ...