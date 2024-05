Frosinone-Inter - Inzaghi prepara 3 cambi? La probabile formazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ladi Simoneper, partita valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A prevista venerdì 10 maggio alle ore 20.45.– Simonepotrebbe effettuare trenelladell’che scenderà in campo venerdì sera in casa delrispetto a quella che ha giocato al Mapei Stadium contro il Sassuolo sabato 4 maggio. A centrocampo Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu potrebbero tornare titolari prendendo il posto di Davide Frattesi e Kristjan Asllani. In attacco invece Marcus Thuram potrebbe tornare in campo dal 1? al posto di Alexis ...

