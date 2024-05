Internazionali d’Italia - sei azzurri oggi in campo nel primo turno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ecco chi giocaal Foro Italico Saranno sei i tennisti italiani inneldeglid'Italia a Roma. Luciano Darderi avrà l'onore di aprire il programma del Centrale nella prima giornata del main draw maschile. Fresco di best ranking, salito al numero 54 del mondo grazie alla semifinale al Sardegna

Dopo l’inizio del tabellone principale delle donne, agli Internazionali d’Italia di Roma anche gli uomini partono. oggi , in particolare, va in scena tutta la parte alta tanto maschile quanto femminile, e ci sono ben 12 italiani in campo (tra cui ...

(Adnkronos) – Saranno sei i tennisti italiani in campo oggi nel primo turno degli Internazionali d'Italia a Roma. Luciano Darderi avrà l'onore di aprire il programma del Centrale nella prima giornata del main draw maschile. Fresco di best ranking, ...

(Adnkronos) – Saranno sei i tennisti italiani in campo oggi nel primo turno degli Internazionali d'Italia a Roma. Luciano Darderi avrà l'onore di aprire il programma del Centrale nella prima giornata del main draw maschile. Fresco di best ranking, ...

Studenti di Scienze Politiche di Pisa in visita alla Corte dei conti - Studenti di Scienze Politiche di Pisa in visita alla Corte dei conti - Il 23 aprile scorso alcuni studenti e studentesse del Dipartimento di Scienze politiche hanno avuto l’opportunità di visitare la Corte dei conti italiana. Questa visita speciale era legata all’insegna ...

Sinner torna a Torino per curare l'infortunio all'anca: lo farà dalla Juventus al J Medical - Sinner torna a Torino per curare l'infortunio all'anca: lo farà dalla Juventus al J Medical - Jannik Sinner sceglie Torino per guarire al più presto dall'infortunio all'anca che l'ha costretto a rinunciare agli internazionali d'Italia a Roma. Il campione azzurro, finalista lo scorso anno della ...

Internazionali d'Italia, 6 azzurri oggi in campo nel primo turno - internazionali d'Italia, 6 azzurri oggi in campo nel primo turno - Saranno sei i tennisti italiani in campo oggi nel primo turno degli internazionali d'Italia a Roma. Luciano Darderi avrà l'onore di aprire il programma del Centrale nella prima giornata del main draw ...