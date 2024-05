Internazionali d’Italia 2024 sulla Rai | le partite di tennis previste in diretta in chiaro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In virtù dell’accordo finalizzato tra Rai e Sky, la TV pubblica ha acquisito i diritti di trasmettere nele 2025 una partita al giorno deglidi, il torneo più importante (escluse le ATP Finals s Torino) sul territorio italiano. Tutto il torneo maschile e femminile è trasmesso in esclusiva su Sky … L'articolo proviene da Sport in TV.

(Adnkronos) – Saranno sei i tennisti italiani in campo oggi nel primo turno degli Internazionali d'Italia a Roma. Luciano Darderi avrà l'onore di aprire il programma del Centrale nella prima giornata del main draw maschile. Fresco di best ranking, ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Darderi-Shapovalov , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). L’azzurro è reduce dalla buona semifinale ottenuta al Challenger di Cagliari, in cui si è arreso soltanto ...

Italiani in campo oggi mercoledì 8 maggio: a Roma 12 azzurri al primo turno, anche Fognini, Errani, Cobolli e Bronzetti - ... Bronzetti, Cocciaretto, Di Sarra, Pedone ed Errani in chiusura di giornata Al via anche il tabellone principale maschile in questa edizione 2024 degli Internazionali BNL d'Italia. A inaugurare il ...

Sinner tra Juventus e Topolino: si curerà al J Medical, intanto esce in edicola - ... infatti, dopo la decisione di ritirarsi dal Mutua Madrid Open 2024 prima della sfida contro Felix Auger - Aliassime , ha comunicato di non poter partecipare nemmeno agli Internazionali BNL d'Italia .