Sanità - 9700 nuove assunzioni nel biennio 2024-2025 | Svolta storica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio– Un maxi-piano che darà respiro allapubblica: il presidente Francesco Rocca vara il più grande investimento sul personale dellapubblica in Regione Lazio degli ultimi venti anni. Rocca ha annunciato ai sindacati il piano di, che rappresenta la volontà di potenziare il Servizio sanitario regionale. Si tratta di 8mila e 158a tempo indeterminato per il– di cui 6843 autorizzazioni per ile 1315per il Giubileo– oltre alle 1541 stabilizzazioni per l’anno in corso. Complessivamente il maxi-investimento, pari a 466 milioni ...

Due cittadini su 3 continuano a sperare in una buona Sanità pubblica , tuttavia 3 su 4 hanno rinunciato a curarsi nel Servizio Sanitario Nazionale. È questo uno degli aspetti più significativi che emergono dal sondaggio di Ipsos per la giornata ...

Medicina territoriale inadeguata, carenza di medici di base e lunghe liste di attesa per visite ed esami. All’insegna dello slogan “La sanità pubblica è in coma“, mercoledì 8 dalle 10.30 alle 12.30 si terrà un presidio di protesta davanti ...

Europee, Rocca entra in campagna elettorale: "9.700 assunzioni per gli ospedali del Lazio" - Inizia la campagna elettorale per le europee e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , annuncia altre 9.700 assunzioni per potenziare la sanità pubblica. "Una straordinaria risposta per i fabbisogni del nostro territorio. Una cosa senza precedenti", ha assicurato. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori ...

