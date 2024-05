Catania - la Guardia Costiera sequestra e rimette in mare 100 kg di vongole veraci

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 8, 2024 Durante la regolare attività di vigilanzae dei costanti controlli sulla filiera ittica nel territorio etneo, una pattuglia della Sezione di Polizia Marittima delladidiha rinvenuto a bordo di un automezzo oltre 100 chili di, destinate alla vendita locale e risultate, all’esito degli accertamenti eseguiti, prive della necessaria etichettatura idonea ad identificare il prodotto e tracciarne la provenienza. Gli “Ispettori pesca” del Corpo delle Capitanerie di porto hanno sanzionato il trasgressore con un verbale amministrativo di 1.500 euro, mentre il prodotto ittico, dichiarato dal personale sanitario dell’ASP diancora in stato vitale, è stato rigettato in...

