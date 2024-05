Banco Bpm - l' utile sale del 40% a 370 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 8 maggio 2024)BPM, la banca guidata dal ceo Giuseppe Castagna, ha annunciato di aver concluso il primo trimestre del 2024 con unnetto pari a €370,2, in crescita del 39,5% rispetto ai €265,3dei primi tre mesi del 2023 e in rialzo del 15,3% rispetto ai 321,1del quarto trimestre 2023. Il margine di interesse si è attestato a € 864,4, in rialzo su base annua del 16,3% rispetto ai € 743,0del primo trimestre 2023 e in calo dello 0,4% rispetto agli a € 867,7dell’ultimo trimestre dello scorso anno.La banca ha comunicato che per l’intero 2024 “la solidità dei risultati raggiunti, unitamente alla positiva view prospettica, portano da un lato a ribadire tutti i target di redditività e remunerazione per gli ...