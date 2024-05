Se n’è andata serenamente Lutto nel cinema - morta l’attrice di Grease

(Di mercoledì 8 maggio 2024)nel mondo della famosa attrice di. La donna aveva 72 anni è scomparsa “” il 2 maggio ed era “circondata dai suoi cari”, secondo una dichiarazione inviata martedì alla CNN dall’addetta stampa della famiglia, Melissa Berthier. Non è stata fornita la causa del decesso. >> “Fermato dalla polizia”. Gérard Depardieu, la terribile accusa sull’attore francese “Sarà ricordata per la sua gentilezza, la sua generosità e il suo incrollabile impegno nel dare un impatto positivo alla vita degli altri”, si legge nella dichiarazione dell’ufficio stampa. “Il suo spirito effervescente continuerà a ispirare generazioni di artisti e fan”. La famosa attrice, nata a Washington, ha interpretato Simcox, l’energica e frizzante cheerleader che incarnava lo spirito della scuola ...

Eleanor Coppola , matriarca della nota famiglia di cineasti e moglie di Francis Ford Coppola , è morta all’età di 87 anni nella sua residenza di Rutherford, in California. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia. Nata e ...

Una notizia devastante ha colpito il mondo del cinema . Lutto gravissimo per il famoso attore, infatti sua moglie è morta a soli 53 anni. Ad annunciare la dipartita è stato proprio lui con un comunicato ufficiale. Hanno avuto due figli e anche loro ...

Los Angeles, 22 apr. - (Adnkronos) - La regista messicana Lourdes Portillo , nota per il suo attivismo sociale, autrice del documentario "Il diavolo non dorme mai" e del film candidato al l'Oscar "Las Madres - Le madri di Plaza de Mayo ", è morta ...

