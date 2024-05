Baby Reindeer è una serie che non si può dimenticare anche per i brani che usa a commento o in sottofondo

(Di mercoledì 8 maggio 2024), la miniNetflix scritta e interpretata da Richard Gadd, sta facendo parecchio discutere. Stephen King, che ha manifestato su Twitter - pardon, su X - il suo apprezzamento, ha definito gli episodi delle “brevi e rapide pugnalate, somministrate da un coltello molto affilato”. Forse Martha, la stalker, gli ha ricordato la Annie di Misery non deve morire (film di Rob Reiner del 1990, tratto da un suo romanzo), oppure ha riconosciuto che il vero orrore è il doppio trauma del protagonista, vittima sia di stalking che di violenza sessuale. In ogni caso, lasi snoda tra il registro della commedia e quello della tragedia, tra fragorose risate (che un aspirante comico desidera e non trova o trova solo quando a fargli da spalla è la sua stalker) e lacrime di disperazione. E così fa...

